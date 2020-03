Společně s manželkou a týmem dobrovolníků ze spolku Prosen organizují největší charitativní akci pod širým nebem svého druhu v republice. You Dream We Run. Letos se poběží v Blansku už poosmé. „Volně přeloženo ty sníš, my běžíme. Jedná se o čtyřiadvacetihodinovou štafetu na atletickém stadionu. Lidé si koupí účastnická trička stejné barvy a běží. Loni jich bylo ve sto týmech přes čtyři tisíce. Z výtěžku akce pak plníme sny postiženým lidem. Dětem i dospělým,“ říká dvaapadesátiletý muž.