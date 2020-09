Svou fyzickou zdatnost uplatnil i v práci, sedmnáct let sloužil u hasičů. „Když měli nábor, sháněli někoho do sportovního družstva a jako špičkový atlet jsem měl obrovskou výhodu. Navíc i můj děda byl hasič, proto jsem se rozhodl do toho jít. Vždycky jsem měl rád adrenalin, tak proč to nezkusit,“ líčil Hráček, který už vyzkoušel i paragliding nebo lezení.

Nejprve byl členem hasičské výjezdové jednotky v Hodoníně, pak se oženil a přestěhoval do Blanska. Pracovně se ale přesunul do Brna na operační středisko, kde se vyřizují tísňové hovory z linek 150 a 112. „Když jsem ještě jezdil k výjezdům, byl jsem člen potápěčské jednotky. Můj první výjezd při potápění je zároveň nejsilnější zážitek, když jsme našli utonulého kluka,“ hlesl.

Zdroj: archiv A. Hráčka