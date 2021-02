Boskovický vzpěrač Petr MarečekZdroj: Archiv Petra Marečka

Kromě sportovní dráhy se věnuje už od patnácti let také podnikání. „Měl jsem s jedním společníkem v Boskovicích kamennou prodejnu s teniskama a dlouho nám fungoval i internetový prodej. Před rokem jsme to ukončili. Teď ale vyrábíme crossfitové oblečení, které sami používáme. Je to udělané tak, aby to vyhovovalo hlavně nám. A máme zatím super ohlasy. Bohužel jsme si vybrali rok, kdy jsou všechny posilovny zavřené. Navíc budeme otevírat crossfitovou tělocvičnu, kterou už máme hotovou, takže v Boskovicích budou konečně i nějaké smysluplné lekce,“ říká dvaadvacetiletý sportovec, který navrhl novou tělocvičnu s trenérkou Monikou Buzkovou. „Naštěstí nebyla potřeba žádná firma, vybudovali jsme si to sami,“ dodává Mareček.