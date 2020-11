Zdroj: Archiv M. Součka

Souček se věnuje volejbalu zhruba od patnácti let. Většinou nastupoval na pozici blokaře nebo smečaře. V současné době se stále účastní neregistrovaných turnajů ve smíšených družstev. „Hrál jsem v Letovicích první ligu za juniory a pak v Blansku za dospělé krajský přebor 1. třídy. Kariéru jsem ukončil pak v Rájci – Jestřebí, kde potřebovali pomoct. To mi bylo asi čtyřicet let. Nakonec jsem se dal jen na pískání a trénování,“ vypráví Souček, jenž nyní trénuje v Blansku také devatenáctiletou dceru a o čtyři roky mladšího syna.