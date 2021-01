Zdroj: Deník / VLP Externista

Rodák z Vavřince nedaleko Blanska se vyučil v ČKD soustružníkem, poté narukoval na vojnu. „Z ní jsem se vrátil zpátky do ČKD, chvíli jsem dělal soustružnickou, pak jsem šel do sléváren, kde jsem byl tři nebo čtyři roky,“ popisuje Šmarda své pracovní zkušenosti.

Odtud ho zavál vítr na sever Moravy, konkrétně do Ostravy. „Šel jsem na nábor do dolů,“ přibližuje Šmerda. Tam strávil šest let, vydržel by možná i daleko delší dobu, jenže … „Jednou jsem uklouzl, chytl mě dopravní pás, nebyla na něm ochrana a přišel jsem o ruku. Teď už za těch třicet let jsem se s tím srovnal, je to bez problémů, ale rok a půl až dva to bylo všelijaké. Když jsem přišel o ruku, žena byla v devátém měsíci těhotenství a narození dcery mě pak drželo při životě,“ říká po letech.

I přes úraz ovšem na práci v dolech vzpomíná jen v dobrém. „Dalo mi to opravdu hodně. Byli tam dobří lidé, dobrá parta, na to se dá vzpomínat vždycky. Tenkrát se dělali pořád rekordy v ražbě, hodně jsme v tom soutěžili a nějaké rekordy jsme s partou samozřejmě udělali, ale to už je za námi, to už se ani nepočítá,“ praví skromně Šmerda.