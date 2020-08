U bowlingu je nejdůležitější hlava, říká juniorská mistryně republiky Hrazdírová

Radost měli i rodiče, kteří ji doprovázeli. „Táta s mámou to prožívali víc než já. Bylo to super. Moc mi fandí a podporují mě. Všude mě vozí a mám perfektní servis a zázemí. Jsme taková bowlingová rodina. Rodiče trénují mládež v Blansku a můj třináctiletý bratr začíná mít své první bowlingové úspěchy. Jen když hraji s tátou nebo dědou, tak už se karty trošku obrátily. Dřív mě poráželi, teď už je to obráceně. Ale je to legrace a vzájemně se hecujeme,“ říká Lucie.

Zdroj: Archiv Bowling Blansko