Zbyněk Zbořil, fotbalový trenérZdroj: Zbyněk Zbořil

„Jak byla pro Blansko, tak i pro Vyškov to bude velká výzva. Je to hrozný skok, mezi žádnými jinými soutěžemi není takový rozdíl. Jako jít do profifotbalu. To se nezasvěceným těžko vysvětluje, ale z LFA (Ligová fotbalová asociace, servisní organizace českých profesionálních klubů, pozn. red.) vám chodí manuál úplně na všechno. Fakt to není žádná sranda, ale na druhou stranu je to obrovská reklama i pro samotné město. A na zápasy se Zbrojovkou, Líšní, Prostějovem, Jihlavou nebo Opavou může být i skvělá divácká kulisa. Tak si to pojďme užít, že tady bude zase pořádný fotbal.“