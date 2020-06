Zdroj: archiv P. Loskota

Před dvěma lety ukončil trenérskou kariéru v kolové. Jenže ta se z jeho života pochopitelně zcela neztratila. Do haly se občas ještě zajde podívat, ale hlavně se stará o to, aby nejlepší hráči měli vůbec s čím hrát. „Už jedenadvacet let mám firmu a vyrábím balony na kolovou, v tom jsem jediný na světě. Posledních šest let se hraje mistrovství světa v kolové jen s mými balony, byť se někdy jmenují jinak, protože je ode mě koupí třeba Švýcar a dá si na ně svou značku. Zaměstnávám na dohodu dva tři lidi a pracujeme u mě doma. Plním látkové balony srnčí kůží a jeden mi zabere klidně i celý den, ale dělám si přestávky, už jsem tři roky v důchodu a moc to nehrotím,“ vysvětluje.