Nedávno fotografoval v Praze například koncert německé kapely Leoniden. Příští měsíc se chystá na vystoupení americké formace The Score, jejíž skladba zazněla ve snímku Power Rangers. „Tyto koncerty nefotografuji za peníze. Mám zajištěný volný vstup na akci a to mi stačí. Setkám se se zajímavými lidmi a mám možnost se zdokonalovat. To je pro mě skvělá příležitost do budoucna,“ vysvětluje mladý fotograf.