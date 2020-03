V roce 1983 začal jezdit jako strojvedoucí na posunu v Brně. Později si udělal zkoušky na velké lokomotivy a nastoupil do nákladní dopravy. V devadesátých letech začal řízení nákladních vlaků kombinovat s osobními. Zhruba poslední deset let pak jezdil s osobními vlaky na trase Brno – Skalice nad Svitavou nebo na lokálce do Velkých Opatovic. „Je to práce, kterou bych neměnil. Stále mě naplňuje a je pestrá. Jsem v terénu. Nemohl bych stát osm hodin někde ve fabrice u mašiny. Pocit řídit tak velký stroj a znát jeho sílu, je něco úžasného. Když se dá otočením páčky vše do pohybu. Navíc mám kolem sebe fajn kolegy. Na lokálce ze Skalice je to takové domácí prostředí,“ dodává strojvedoucí.