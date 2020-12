Zdroj: Archiv V. Zouhara

Největšího úspěchu v lipoveckém dresu dosáhl Zouhar v letech 1992 až 1995, kdy nastupoval v krajském přeboru. „Hrál jsme vždycky jen za Lipovec, protože tenkrát jsme neměli takové takové možnosti jako dnes. Od okresních soutěží žáků a dorostenců jsem si pak zahrál s muži krajský přebor, za což jsem opravdu rád,“ líčí pětačtyřicetiletý Zouhar.

Tehdy sedmnáctiletý fotbalista měl však při postupu do páté nejvyšší české soutěže jiné lákavé nabídky. „Mohl jsem sice jít do dorostu Blanska, protože jsem tam dělal večerní školu, ale taťka mi řekl, ať hraju za muže v Lipovci. Byl to totiž krajský přebor a šlo nakonec o nejvyšší úroveň, co jsem kdy hrál. Rád na to vzpomínám, ještě když mým bývalým spoluhráčům je dnes přes šedesát let,“ praví s úsměvem.