Zdroj: ARCHIV JAKUBA OŠLEJŠKA

V květnu měl s kamarády z klubu vyjet na světový turnaj do ruského Petrohradu. Epidemie koronaviru však celou akci spláchla. Byly zavřené hranice. „Samozřejmě jako kluk jsem chtěl vyhrávat ve šprtci medaile a být co nejlepší. Teď už hraji spíš pro radost a už to nějak výsledkově nehrotím. Je to pro mě svým způsobem relax. Jen mě trošku mrzí, že děti nemají o podobné hry příliš zájem. Vidím to sám ve škole. Dnešní doba je velmi zrychlená. Počítače a mobily v dětských aktivitách jasně vedou. Chtějí hned nějakou akci a výsledek. U ničeho dlouho nevydrží,“ uzavírá Ošlejšek.