Ze Zbraslavce se sice přestěhoval do Kunštátu, kde strávil kus života, ale před víc než deseti lety se vrátil do rodné vesnice. „Postavili jsme dům na místě, kde bydlí i můj brácha a jsme kousek od hřiště, kde jsem právě poprvé kopal do míče. A teď se o něj starám, propíchali jsme trávník, vybudovali umělou závlahu a chodí tam hrát děti a pořádají se fotbalové i hasičské. Snažím se, aby to trochu vypadalo, jde o koníček,“ praví. O trávník se stará i v Kunštátě nebo na své zahradě. „Jak se na jaře zazelená, tak to začne a skončí až na podzim,“ usmívá se.

Zdroj: Archiv Františka Tenory