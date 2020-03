„U nás v rodině, co si od malička pamatuji, tak jsme si všechno šili. Teta, špičková švadlena, mi ukázala, jak na halenku nebo sukni. Dokázala jsem si ušít i kabát. Měla jsem tak vždy něco jiného než ostatní. A to se mi líbilo. Nemusela jsem se spoléhat na to, co bylo k dostání v obchodech, a vesměs to nosili všichni,“ vzpomíná Unčovská z Chrudichrom.