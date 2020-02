Na filmovém plátně se v těchto dnech mihnou například v nové pohádce Zdeňka Trošky Zakleté Pírko. „Na natáčení se potkávám se známými herci a dostávám se na místa, která často nejsou běžně příliš přístupná. Jsou to pro mě neopakovatelné zážitky a to mě nabíjí energií. I když hraji, jak se říká jen štěky, a ve filmu jsem třeba jen minutu. Zvlášť loňské léto mě to postavilo na nohy, protože jsem dostal v práci výpověď a musel čelit křivému obvinění jedné ze žaček,“ říká šedesátiletý muž, který učí na základní škole.