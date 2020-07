Nejčastějšími přestupky jsou podle něj vjezdy aut a motorek do zakázaných lokalit, rozdělávání ohňů nebo odhazování odpadků v rezervacích. „Ve většině případů se vše daří vyřešit domluvou. Ale někdy je pokuta nevyhnutelná. V letošním roce do Moravského krasu a obecně do přírody vyrazilo na jaře kvůli epidemii koronaviru obrovské množství lidí. S přestupky jsme se tak setkávali častěji. Rozdávání pokut ale není smyslem naší práce. Jde v první řadě o osvětu, co se v krasu smí a co ne. A také o předání nějakého povědomí dětem a mladé generaci, aby měla k přírodě úctu,“ dodává Chalupka.

Zdroj: ARCHIV FILIPA CHALUPKY