Sází na poctivou domácí kuchyni. A její majstrštyk za plotnou je pak vepřová se zelím a bramborovým knedlíkem. „Když přijede rodina a vnoučata, většinou vařím toto jídlo. Moc jim chutná,“ dodává Klodnerová. K přihlášce do soutěže ji při návštěvě Semil uvrtal podle jejích slov syn a jeho rodina. „Kyselo byla pro mě velká neznámá. Nikdy jsem tuto polévku nevařila. Když jsem zkoušela v obchodech v Blansku sehnat chlebový kvásek, tak se mi to nepodařilo. V Jizerských horách a Krkonoších je to přitom naprosto běžná věc. Kvásek se tam prodává i přímo s receptem na kyselo,“ říká Klodnerová.