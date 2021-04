Josef Vrba.Zdroj: Deník/Zdeněk Vlach

Přestože už je téměř sedm let v důchodu, v okresním sportovním prostředí je stále aktivní. Od roku 2012 je předsedou Okresního sdružení České unie sportu v Blansku. „Do té funkce jsem se dostal svou vlastní vinou,“ usmál se a pokračoval: „Když předchozí vedení okresu ukončilo svou činnost a zavřelo sekretariát, tak nám na okrese chyběl nejen kvůli informacím a kontaktům, ale i z toho důvodu, že když se žádá o dotace na investice, tak právě okres má posvětit, že je všechno pravda, o co ten subjekt žádá. Tady nic takového pak nebylo, proto jsem přes revizní komisi okresu inicioval svolání členů sdružení, které se sešlo, obnovilo svou činnost a já jsem to odskákal tím, že když jsem si to spískal, tak dělej předsedu,“ smál se Vrba.