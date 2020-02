Než se poprvé dostal do vzduchu s dopravním letadlem, musel projít náročným několikaměsíčním výcvikem na zemi na simulátorech. „První lety byly bez cestujících. Létaly se okruhy kolem letiště s instruktory. A když už to bylo naostro, vždy s námi asi měsíc létal instruktor a záložní třetí pilot. Můj první let s cestujícími byl do Milána, to si pamatuji naprosto přesně. Samozřejmě jsem byl nervózní,“ vzpomíná Koupý, když před čtyřmi lety nastoupil u Českých aerolinií.