V dnešním fotbale hráči podle něj trpí těžšími úrazy, než tomu bylo dřív. „Co si pamatuju, nebyla taková zranění jako teď. Když si někdo zlomil nohu, to už muselo být. Stávalo se to tak jednou za pět let. Mně se zranění vyhýbala, jen jsem měl asi třikrát otřes mozku. Poprvé to bylo před svatbou, tak možná mě to nějak ovlivnilo a řekl jsem své ženě ano,“ uzavřel s nadsázkou Jarůšek.

JAROSLAV GALBA