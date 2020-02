Před lety si její rodina přijela pro psa do blanenského útulku. A v domácnosti s nimi vydržel asi deset let než zemřel. "Samozřejmě jsme to obrečeli. Fenka Tedy se stala členkou rodiny a byla moc milá. Byla to taková klasická pouliční směs. Voříšek. Ale to nám vůbec nevadilo," vzpomíná Truhlářová.