Lubomír Kleveta z Boskovic jezdil pětatřicet let jako řidič záchranky.Zdroj: ARCHIV LUBOMÍRA KLEVETY

Stejně jako když ukazuje fotografie dlouhovlasého hubeného mladíka za bicí soupravou. Ano to je on, jako bubeník boskovické rockové formace The New Blotmen, se kterou před nástupem na vojnu začátkem sedmdesátých let hrál. „Měli jsme fenomenálního kytaristu Mirka Dvořáka a hráli rockové pecky tehdejší doby. Deep Purple, Jimiho Hendrixe, Santanu, Uriah Heep a další. Po vojně jsem se ale už k hudbě nevrátil,“ dodává Kleveta.

A na co se nyní těší? Až se oteplí a vyrazí na kolo a s kamarádem na výšlap na hory. A také k dceři na zahrádku. „A samozřejmě se musím stavit na záchranku na kafe za kamarády. Tam se musím určitě vypravit,“ uzavírá povídání čerstvý důchodce.