Pravidelně se zapojuje do takzvaného liniového sčítání druhů. To je hodinové sčítání ptactva v kilometrovém úseku. Na Blanensku mapoval například výskyt kalousů ušatých. Zapojil se také do Mezinárodního sčítání vodních ptáků a kání. Vybral si dvě lokality na řece Svitavě. „Sčítání probíhá třikrát v zimním období a je na úseku v celkové délce dvanáct kilometrů,“ dodává.

Zdroj: Deník / Redakce