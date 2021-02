Zdroj: ARCHIV HANY POLÁKOVÉ

Ta se navíc na mateřské stará o nejmladší dceru, která se narodila teprve v srpnu. Její starší sestra má třináct let, prostřední pak šest. „Samozřejmě je to obrovský nápor na psychiku. Snažím se ale být pozitivní a nedávat to na sobě před dětmi znát. Nejdůležitější je, že máme tatínka na světě. Pokouším se těžké věci obracet v legraci. Vždy to ale nejde. Při rehabilitaci udělal pokroky a pořád je šance, že se může jeho stav zlepšit. Kousek po kousíčku,“ říká Deníku žena.