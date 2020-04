Psaní knih pro děti je pro něj odpočinek i zábava. Rád se vrací do dětských let. Spolupracuje také s ilustrátory z regionu. "Baví mě to. Skončí mi práce. Sednu si k počítači a píšu. Je to pro mě relax a svým způsobem se pořád vracím do dětství. Myslím, že ve mě stále zůstal kus kluka," dodává Šandera.