První obrázek? Křižník Aurora, říká kreslíř a humorista

Arnošt Bechr z Ráječka na Blanensku nemá podle svých slov v důchodu moc času nazbyt. Ten mu ukrajuje spousta aktivit a snaha dohnat to, co za celý život nestihl. Hlavně ho však neopouští humor, který už dlouhá léta vkládá do kreslených vtipů a ilustrací. Jeho kresby už přes tři dekády baví čtenáře různých humoristický, trampských a odborných časopisů i novin.

Předchozí 1 z 6 Další Zdroj: Deník/Jan Charvát „Rád si dělám legraci i sám ze sebe. Člověk se musí umět zasmát a brát věci s nadhledem,“ říká zakrátko devětašedesátiletý muž. Zdroj: Deník/Jan Charvát Na kontě má už kolem pěti a půl tisíce kreslených vtipů. Na první obrázek, který se ukázal na veřejnosti, vzpomíná dodnes. A váže se k němu, jak jinak, vtipná historka. „K nějakému velkému výročí jsem do školní kroniky namaloval křižník Aurora. To bylo něco. Koncem základní školy jsem začal kreslit něco jako první vtipy, ale nikdo jim tehdy moc nerozuměl,“ vzpomíná se smíchem Bechr. Zdroj: Deník/Jan Charvát Na vysněnou uměleckou průmyslovku se v mládí nedostal a vyučil se proto v oboru malíř - natěrač. Tomuto řemeslu se věnoval celý život. A začal ve velkém kreslil vtipy, které mu sem tam někde otiskli. Málokdy však za honorář. „Pomohlo mi to i na vojně, kde jsem dělal různé obrázky pro vojáky. Kuchaři mi pak třeba dávali na oběd třeba dva řízky. A kde jsem čerpal inspiraci? Jako tramp jsem hodně času strávil ve vlaku a to jsem třeba nakreslil dvacet třicet vtipů za výpravu. Použitelných bylo třeba jen několik, ale to mi nevadilo. Teď už je asi mou největší inspirací pobyt v čekárně u doktora,“ vtipkuje Bechr. Zdroj: Deník/Jan Charvát Před časem začal malovat obrazy s vtipnými výjevy. Jeho kresby doplnily výstavu Pověsti z Moravského krasu, která je v těchto dnech otevřená v Muzeu Blanenska. Přidal i krátké povídky a básně. Sepsal také Ráječkovské pověsti. Historie je jedním z jeho mnoha dalších koníčků. Stejně jako tramping, kterému se v minulosti dlouhodobě věnoval naplno. Kolik vyrobil dřevěných trampských placek s originálními kresbami už dnes stěží spočítá. „Na tramping už mi neslouží zdraví, ale s kamarády se vídáme. Velkým koníčkem je hledání v terénu s detektorem kovu. Povedla se mi řada cenných nálezů, které jsem věnoval do muzea,“ říká Bechr. Zdroj: Deník/Jan Charvát Další jeho zálibou je velká sbírka motýlů a brouků. Skládá básně. V mládí mu učarovaly jeskyńě a Moravský kras je jeho srdcovou záležitostí dodnes. Zdroj: Deník/Jan Charvát

