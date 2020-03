S hudbou to myslel vážně a začal se jí věnovat naplno. Po základní umělecké škole nastoupil na konzervatoř a velmi brzo přišly první honoráře za natáčení filmové hudby. „Kontrabas je specifický. Kromě sluchu jsou potřeba i fyzické dispozice a hlavně výdrž. Já mám výhodu, že jsem statnější než většina hráčů. Naučit se však hrát přesný, čistý tón trvá dlouho. Člověk se však musí učit a zdokonalovat celý život. Na pódiu samozřejmě trému mám. To je přirozené i u zkušenějších hudebníků. Chce to co nejvíc hrát a hrát a získat co největší jistotu,“ dodává Honzírek.