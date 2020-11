Triatlon si vybral paradoxně jen jako doplňkový sport. Vždycky totiž rád běhal na lyžích. „Docela mi to šlo,“ říká. A proto se v roce 2013 poprvé přihlásil na Jizerskou padesátku, kde se za pár let probojoval z poslední osmé startovní vlny až do té první. V ní nyní startuje těsně za profíky. „Na prvním závodě mě neměli podle čeho zařadit, proto jsem jel od konce, ale hromadu lidí jsem předjel. Fakt mě to chytlo a řekl jsem si, že příští rok dám víc závodů a že se na ně připravím už v létě. Běhal jsem proto okresní ligu v Blansku a pak jsem se rozhodl pro triatlon, protože je to komplexní příprava, rozmanitá na celé tělo,“ vysvětlil Karlík, který touží na Jizerské padesátce po umístění do první stovky. Zatím vždy zaostával o pět minut.

Zdroj: Archiv P. Karlíka