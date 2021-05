Valér Kováč procestoval téměř celý svět. V zahraničí ho proslavila unikátní technologie vrstveného skla, při které využívá klasické tabulové sklo. Nejraději přebývá a tvoří v ateliéru v Ostrově u Macochy na Blanensku.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Přátelé za ním do ostrovského ateliéru jezdí velmi často. A Kováč z legrace tvrdí, že to většinou není kvůli jeho unikátním skleněným dílům. „Jsou to potvory ti moji kamarádi. Vědí, že mě vaření baví. Když přijedou na návštěvu, nejdou se podívat, co jsem vyrobil, ale co jsem uvařil. Popichují mě, ať se na sklo vybodnu a radši vařím. Hodně jsem se toho naučil při cestách po světě. Ale nedám dopustit na československou kuchyni. Bůčky, zelňačka, halušky. To miluji,“ uzavírá povídání Kováč.