Akce v dětském oddělení.Zdroj: se souhlasem knihovny

Zmiňuje pořady jako Raníček a Hrátky s Večerníčkem, kde se věnovala dětem od dvou a půl let do šesti let. „Při podobných aktivitách čteme, hrajeme si, cvičíme, hrajeme hry, zpíváme a malujeme. Pro větší organizujeme různé výtvarné činnosti, předčítání, literární hravá odpoledne,“ vyjmenovává knihovnice.