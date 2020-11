Zdroj: Archiv Miloslava Mija Peterková

A jaké má plány do budoucna? „Uvidíme, jaké hudební výzvy a nabídky se objeví. Nechávám všemu volný průběh. Na nějaké plánování moc nejsem, protože když něco nevyjde, je pak člověk zbytečně zklamaný. Chci se ještě naučit hrát na klavír. Po tom toužím od dětství a taky pořádně na kytaru. Na ni hraji sice už spoustu let, ale nemám pocit, že bych to nějak extra uměla. Určitě bych také chtěla s Lee bandou natočit další desku. Už se mi v šuplíku hromadí písničky, které kapela ještě neslyšela,“ uzavírá Peterková.