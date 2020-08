Stejně jako většina vrstevníků, i on začínal v dětství s fotbalem. Od té doby se od sportu nedokáže odtrhnout. Po ukončení dvouleté vojenské služby hrál krajský přebor v dresu Ráječka. V sedmadvaceti letech však podstoupil operaci kolene a jeho fotbalová kariéra skončila. "Po operaci mi doktor sdělil, abych na aktivní sport zapomněl. To byl pro mě ze začátku hodně velký stres a zklamání," hlesl Přibyl. "Pak mi řekl, že mám prasklou chrupavku a degeneraci kolen s propukající artrózou, to už mně bylo všelijak," svěřil se bývalý fotbalista.

Zdroj: Archiv Z. Přikryla