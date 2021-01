Zdroj: archiv Petra Malacha

Současná epidemie koronaviru podle něj přilákala do zmíněné komunity další příznivce domácího vaření. „Lidé nemohli do restaurací, tak začali ve velkém vařit doma. A samozřejmě se chtěli podělit o své recepty. Domácí pečivo, paštiky, pomazánky, to byl hit posledních měsíců. Líbilo se mi také, jak se řada lidí vrátila ke kořenům a objevila jednoduchá domácí jídla a pochoutky. Oprášili recepty našich babiček a některá už téměř zapomenutá jídla. V dnešní době fastfoodů a různých polotovarů totiž někteří zapomněli, jaká pochoutka je například čerstvý chleba s máslem a pažitkou,“ zdůrazňuje Malach.