Jaromír Kleveta z Lysic pracoval čtyřicet let jako profesionální hasič v Blansku. Prošel řadu pozic. Poslední březnový týden odešel do penze.Zdroj: HZS Jihomoravského kraje

Aktivně se také věnoval požárnímu sportu. Jeho specialitou byly výstupy do čtvrtého podlaží cvičné věže. Lysické družstvo dobrovolných hasičů bylo v osmdesátých letech na Blanensku mezi prvními, které se tomuto sportu věnovalo. Kleveta v průběhu let také trénoval družstvo žen SDH Lysice, s nímž se třikrát probojoval na mistrovství republiky v požárním sportu. V pozdějších letech jezdil po závodech také jako rozhodčí. „Ještě jako aktivní sportovec jsem měl nehodu. Škaredě jsem si při závodě v běhu na sto metrů překážek zlomil nohu a tím jsem na dráze v hasičském sportu skončil. Začal jsem trénovat a později také dělat rozhodčího. Kvůli úrazu jsem se z profesionální výjezdové jednotky přesunul do kanceláře. Občas jsem ale klukům na směnách ještě vypomohl,“ dodává.