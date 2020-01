Člověk a kůň musí být jedno tělo, říká indián ze show a filmový kaskadér Houška

Ve vztahu ke koním jako trenér i jezdec využívá metodu a filozofii horsemanship. „Snažím se koni předat to nejlepší ze sebe a dostat z něj to nejlepší, co mi nabídne. Není to jen o tom nasednout na sedlo a jet. Musím být aktivní a koně vnímat. Člověk se musí naučit pohybovat se s koňským tělem, být s ním sladěný a napojený. Musíme fyzicky i psychicky fungovat jako jeden celek,“ popisuje svůj přístup ke koním dvaačtyřicetiletý muž, který se kdysi vyučil stolařem.