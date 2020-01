Bike O'Clock skáčou na kolech, dělají salta i další krkolomné triky

„V biketrialu jsem to dotáhl do reprezentace. Mám medaile z mistrovství republiky i světa. Už mě to ale nenaplňovalo. Závody jsou svázané taktikou, časem a rozhodčími. Já mám radši volnost a hravost. Prostě mě závodění už nebavilo a chtěl jsem vyzkoušet něco jiného. Myslím, že i Damjan to má podobně,“ říká třiadvacetiletý Šenk.