Jaroslav Krejčíř z Olympie Blansko.Zdroj: se souhlasem Jaroslava Krejčíře

Kromě hraní baseballu ve volném čase také budovali za sídlištěm Písečná v Blansku první provizorní hřiště na bývalé skládce. „Brigáda střídala trénink a trénink střídal brigádu. Byla to ale ohromná parta dvaceti lidí, kteří to opravdu tahali. Jeden sehnal to, druhý domluvil zase ono. Kamarád, co měl firmu, tak nám svařil třeba střídačky narychlo. Nebylo to jednoduché, ale šli jsme neuvěřitelným způsobem nahoru,“ prohlásil Krejčíř a zdůraznil, že nyní v Blansku stojí baseballový areál s umělým osvětlením za desítky milionů korun.

V rozvoji blanenským baseballistům pomohl v roce 1988 i holandský tým internacionálů, který jezdil po Evropě a šířil slávu amerického sportu. „Týden se nám věnovali a naučili nás fakt neuvěřitelné věci, trénovali jsme od rána do večera. My jsme je ubytovali u sebe, starali jsme se o ně a odměnili se nám, že nám dali půl autobusu baseballového materiálu, i když byl už obehraný. Jenže v roce 1988 jste nemohli nic takového sehnat. Akorát z Kuby, ale Technika Brno na to měla monopol, takže takhle jsme se stali, aspoň co se týče vybavení, bohatým klubem. Míče jsme si tenkrát ale pořád zašívali,“ vzpomínal s úsměvem Krejčíř.