Zdroj: Archiv Petra Meluzína

Z tvrdé muziky však často přepíná také do folku. V kytarové dvojičce už několik let hraje s parťákem Milanem Novotným ve formaci Melda a spol. Sám si skládá hudbu i text. „Rád bych, aby tu po mě něco zůstalo. Ještě se sice rozhodně nechystám umřít, ale cédéčko s vlastními skladbami mi chybí. Chystám se na to už dlouho, snad se mi to podaří,“ říká jednašedesátiletý Petr Meluzín.

Podle svých slov se i přes léta hraní nepovažuje za hudebníka. Na klavír se učil v lidové škole umění a kytaru zvládl jako samouk. „Sám bych se za hudebníka určitě neoznačil. Jsem spíš takový šumař. I když jsem chodil jako kluk na klavír, tak mám amatérské hudební vzdělání. Teorii moc neovládám,“ usmívá se.