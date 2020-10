Zdroj: ARCHIV SPOLKU DRNKA

Jeho autorství souvisí právě se sdružením Drnka. S jeho členy podporuje ochranu přírody a folklor obce. „Myslím, že „zlatou éru“ zažil spolek v rozmezí let 2000 a 2015, kdy jsme byli na Vyškovsku nepřehlédnutelní. Momentálně, jak dorůstají naše děti, se spíš nadechujeme k další etapě naší existence,“ říká.

Je také vášnivým cestovatelem. Zajímá se zvláště o život české menšiny v Banátu. Své cesty po balkánském regionu dokumentoval fotografiemi. „Banát je láska na celý život. Jezdím do těch končin přes dvacet let. Jako pro sociologa je pro mě důležité sledovat změny tamního života dlouhodobě. Před časem vydalo prestižní nakladatelství Academia krásnou knihu Přenesená krajina český venkov v rumunském Banátu, do které jsem přispěl svým textem,“ dodává Klvač.