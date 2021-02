Zdroj: osobní archiv

Je to pro ni nepřeberná pokladnice životných osudů. „Často byly velmi drsné. Když se člověk ponoří do jejich vzpomínek, řekla bych, že to člověka může jen posílit, protože je v tom všem ohromná životní síla znovu vstát a jít dál i proti drsným podmínkám tehdejších režimů na území současné Ukrajiny,“ pokračuje.