Například automatizace, práce z domova nebo dovážkové služby. „Robotizace, automatizace nebo digitalizace přináší nejen naději, ale i rizika. Záleží na nás jako jednotlivcích i společnosti, jak se s novými trendy popasujeme,” uvedl organizátor výstavy Stanislav Komínek z Blanska.

Výstava je v režii neziskové organizace NaZemi, která se mimo jiné zabývá pracovními podmínkami. Je součástí Týdne důstojné práce a v republice se objeví na více než osmdesáti místech.

Minulé ročníky výstav upozorňovaly na nedůstojné pracovní podmínky v zemích globálního Jihu. Na pěstování kakaa či výrobu bot v indických továrnách. „Mzdy na hraně životního minima, těžká a namáhavá práce nebo nemožnost kolektivního vyjednávání o lepších pracovních podmínkách. To vše si většina z nás asociuje s takzvaným rozvojovým světem. Nedůstojnou práci ovšem vykonává celá řada lidí také u nás. Od technologií se přitom čeká, že nám uleví. Výstava ovšem poukazuje na to, že prozatím je to iluze,“ řekla kurátorka výstavy Gaby Khazalová.

Autorem fotografií je držitel Czech Press Photo 2019 Petr Vrabec. „Zvolili jsme inscenované fotografie, protože rizika na něž chceme poukázat, jsou do velké míry neviditelná. Snímky doplňují také konkrétní příběhy lidí,“ uvedl Vrabec.