V sobotu od desíti hodin dopoledne se pak v prostorách muzea uskuteční komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Kristýnou Urbanovou.

Návštěvníci si například prohlédnou unikátní sochu takzvané princezny z Býčí skály. Včetně kopií dobových šatů a šperků.

Přenesou se časem o více než dva a půl tisíce let zpět. Přesněji do starší doby železné. Socha po ukončení výstavy rozšíří expozici muzea Cesta do pravěku Blanenska. „Na čtvrteční vernisáži také pokřtíme knihu Martina Golce s názvem Fenomén Býčí skála,“ upřesnila ředitelka muzea Pavlína Komínková.