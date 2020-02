Návštěvníky vítají sklenicí sektu milí uvaděči a pobízí k dobré zábavě. Swingovou epochu začínající v Americe v době hospodářské krize a spojenou s prohibici však na akci nic nepřipomíná. U hlavního baru v sálu, ani v předsálí. Tam se shlukují návštěvníci u speciálního rumového baru s tekutými delikatesami z celého světa. Paní Světlana Hrouzková kupříkladu zkouší na doporučení číšníka rum z Barbadosu Plantation. ,,Voní krásně a chutná také skvěle,“ pochvaluje si.

Její přítel Jan Baláž zkouší rum z Filipín. Oba jsou s pitím spokojení. Pro milovníky míchaných nápojů barmani připravují koktejl Pink Panther či Blue Lagoon. Vyhládlí tanečníci si v předsálí pochutnávají na smažených řízcích či vepřové panence plněné špenátem, o jejichž přípravu se starají kuchaři z hospůdky U Kaštánků z Horní Lhoty.

,,Kapela je skvělá. Hraje přesně písničky, které umí roztančit,“ pochvaluje si Zdeněk Muzar z Blanska kapelu The People.

Není sám. Jejich repertoár zvedá ze židlí skoro všechny návštěvníky a kapacita tanečního sálu přestává stačit. Kapela s dechovou sekcí rozvlní mladé i staré v rytmu swingu a všichni se na známé melodie zapojují do tance. Zaznívají osvědčené hity jako I feel good od Jamese Browna, New York, New York od Franka Sintary či novější sklady od Pharella Williamse Happy nebo Amy Winehause. Jejich hudební vložky trvají po celý večer a aby toho nebylo málo, frontmann skupiny, Radek Maar, celý večer ještě moderuje.

,,Lituji, že jsem nechodila do tanečních, ale snad se to mezi ostatními ztratí,“ dělá si naoko starosti Eva Kaplanová z Adamova. Těm, kteří si s tancem snad opravdu nevědí rady pomáhá také předtančení studentů taneční školy Danza Brno.

Následuje osvědčená plesová ,,tutovka“, světelná show Ilumia, lidé jsou nadšeni. Dalším skvělým číslem je i barmanská show Václava Abrháma. Mnozí tuto chvíli využívají k oddechu po tanci a také návštěvě fotokoutku s nepřeberným množstvím rekvizit. Například manželé Korčákovi z Olešné. Pan Korčák v kapitánské čapce a jeho paní s havajským věncem si tak odnáší na večer pěknou vzpomínku na fotografii.

Půlnoc přináší losování dlouho očekávané tomboly. Manželé Zelení z Blanska si pojistili výhru hned dvaceti lístky. ,,Mám zálusk na let balonem, ale spokojím se i se zájezdem do Chorvatska,“ směje se paní Zelená a prohlíží si přitom seznam hodnotných cen.

Kulturní středisko města Blanska a Město Blansko se i tentokrát postaralo o nezapomenutelný zážitek, který vykouzlil úsměv na rtech všem návštěvníkům. Ti si ale musí pořídit nové boty, jelikož ty, co měli na bále protančili.

Renata Spotzová