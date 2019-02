Jižní Morava /TIPY NA VÍKEND/ - Vyrobit si vlastního svítícího robota nebo porazit stroj ve stolním fotbálku mohou v sobotu návštěvníci brněnského VIDA! science centra. Dvoudenní akci zahájí už v pátek Robotiáda. Do největšího robotického klání pro děti v České republice se letos přihlásilo rekordních 650 účastníků. Dorazí i týmy ze zahraničí.

Soutěž je určena dětem od pěti do devatenácti let. Soupeřit budou v sedmi disciplínách. Základem vlastnoručně vyrobených robotů jsou dílky stavebnice. „Kreativitě se meze nekladou. V každé z disciplín není nutné používat jen dílky lega. Robota je možné vyrobit z jakéhokoliv materiálu, který na něm bude držet a nebude mu bránit v pohybu,“ vysvětlil ředitel soutěže Ivo Hopp.

• Kdy: pátek od 9.00 do 17.00 a od 19.00 do 23.00, sobota od 10.00 do 18.00

• Kde: VIDA! Science centrum Brno

• Za kolik: dospělí 190 Kč; děti, studenti, důchodci 110 Kč; soutěžící zdarma

Pro dospělé se v pátek v sedm večer otevře noční expozice. „Seznámí se s humanoidem, užijí si simulátor formule a Chytrý kvíz nebo si na vlastní kůži robůtka vyrobí,“ prozradil Roman Štěpánek z VIDA! centra.



V sobotu je program určený pro rodiny. Organizátoři slibují kybernetické workshopy, vyrábění svítících robotů nebo zápas s robotem ve stolním fotbálku.



Na akci se chystá třeba Ondřej Pešl. „Do robotického kroužku jsem nikdy nechodil, protože u nás ve škole nebyl, ale o kybernetiku se zajímám. Možnost vyzkoušet si programování nebo stavbu robota mě láká. V sobotu tam možná se syny zajedeme,“ řekl.

Turisté zdolají první kilometry

Ve Velkých Opatovicích na Blanensku startuje v pátek v osm hodin večer první letošní stokilometrový pochod na Moravě Malohanácká stovka. V sobotu od rána se pak turisté vydají na některou z tratí pochodu Opatovské šmajd. Startují od šesti hodin z velkoopatovické sokolovny a také z vlakového nádraží v Letovicích. Cíl je v sokolovně ve Velkých Opatovicích. Startovné činí dvacet nebo čtyřicet korun.

Poměří síly ve stolním hokeji



V Břeclavi se utkají děti ve hře zvané šprtec. Jejich cílem bude dát stejně jako v hokeji co nejvíce branek. Střetnou se ve dvou věkových kategoriích. Turnaj začne v deset hodin dopoledne v sobotu na Základní škole Slovácká v Břeclavi.

V Hodoníně hraje slavný Kamelot



V hodonínském Domě kultury si lidé užijí koncert slavné skupiny Kamelot a vystoupení Romana Horkého. Skupina nejenže zahraje a pokřtí písně z nového alba Země tvých dlaní, ale také publikum neošidí o své nejlepší staré hity. Zároveň Roman Holý představí první čtyři díly své Kytarové dílny. Koncert začíná v sobotu v sedm hodin večer. Cena vstupenky na místě je 250 korun.

Vyškov rozezpívají Za5 a Skety



Ve vyškovském Sokolském domě mohou v sobotu od sedmi hodin večer návštěvníci vidět a slyšet místní šestičlenný vokální soubor Za5. Jako hosté vystoupí skupiny Skety a Vocal Overdose. Vstupenka na koncert stojí 290 korun.

Ochutnají piva domácích sládků



V Hodonicích na Znojemsku naplní kulturní dům v pátek večer sedmý ročník ochutnávky Pivní korbel, kterou pořádá tamní tělovýchovná jednota. Na čepu bude několik desítek piv od domácích sládků z blízkého i vzdálenějšího okolí. Setkání příznivců pěnivého moku pravidelně láká stovky návštěvníků. Hodonický Pivní korbel začne dnes v šest hodin večer. Vstupné je 200 korun.

NIKOLA PAVLASOVÁ, ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI

