Blansko - Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard tři měsíce vandrovali po Střední Americe. Nakonec z toho vznikl oblíbený televizní seriál. Teď si říkají Vandráci Vagamundos a se svými neobvyklými zážitky z cest i z natáčení se ve čtvrtek 9. května podělí s návštěvníky setkání v blanenském Dělnickém domě.

Vandráci Vagamundos | Foto: Jarmila Kuncová

„Cestopisný večer s vandráky Pavlem Liškou a Honzou Révaiem, kteří na své přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko zábavného pořadu v televizi. Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu,“ uvedli pořadatelé. Začátek je v osm hodin večer.