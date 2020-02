Dětská porta. Soutěž mladých hudebníků, má za sebou letitou tradici. Na Blanensku se bude letos konat už třiatřicátý ročník.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Adam Kubík

Uskuteční se v sobotu 14. března od půl jedné odpoledne v sokolovně ve Svitávce. Organizátoři rozdělí hudebníky do tří kategorií. Skupiny do dvanácti let, od třinácti do osmnácti let a také oddíly do osmnácti let.