Svou sbírku obrazů počítá na stovky, kreslí a maluje od mládí, profesionálně pětačtyřicet let. Stromy stylizuje do kulatých tvarů, toulá se po lesích a kolem Pálavy. Jako někdejší botanik rád vidí na obrazech i divoké květiny. „Narodil jsem se v době, kdy začal řádit Hitler, můžu říct, že znám život a čerpám z toho. A jsem nesmírně šťastný za to, jak jsem spojený s přírodou. Díky rodičům, kteří mě snad od tří let nechali chodit po lese samotného,“ vzpomíná Vojtek.

Příroda mu dala do vínku malou, ale o to hbitější postavu, jak sám říká. „Vždycky jsem byl pohyblivý, atlet, sportovec, to mi zůstalo. Loni jsem chodil po lešení, když jsem maloval velký obraz na zeď, podivínskou lunetu ve Vinařství Hřebačka. Při zdraví mě ale drží i několik skvělých doktorů, ale to už patří k věku,“ říká s úsměvem malíř.

Zdroj: Jitka Vojtková

Často ho mohou lidé vidět s jeho typickým stojanem na plátno a štětcem v ruce přímo v centru Břeclavi u jezera Bruksa. „Je to kouzelné, inspirující místo. Rád a často jezdím také k jezírkům a tůním v Ladné. V useknutém rameni Dyje je spousta ptáků a květin,“ vybírá z nejoblíbenějších míst.

Loni prý udělal tolik práce, co za mlada, a vydal i knihu, která právě vyšla. Jmenuje se Vzpomínky z cest. „Navštívil jsem asi třicítku zemí, do knihy jsem jich vybral sedm. Vyprávím, co jsem zažil s malířským stojanem v Rusku, Německu, Řecku, Španělsku, Francii a jinde. Kniha je samozřejmě bohatě ilustrovaná,“ představuje Vojtek.

Antonín Vojtek:

• Narodil se 10.1. 1934, letos slaví 89 let.

• Je nazýván malířem jižní Moravy.

• Neustále pracuje a vystavuje. Na kontě má na 250 samostatných výstav v ČR i zahraničí.

• Malováním filmových klapek podporuje mladé umělce, filmaře na akci ve Zlíně.

• Je součástí velkého projektu Víkend otevřených zahrad, kde v sídle firmy Květ vystavuje obrazy pod širým nebem

• Loni již podruhé obdržel vyznamenání hejtmana Jihomoravského kraje, Zlatou pamětní medaili za reprezentaci a propagaci kraje a také získal ocenění Osobnost města Břeclav ke 150. výročí povýšení Břeclavi na město.

• Věnuje se také literární činnosti, jeho poslední kniha vyšla v prosinci 2022 a má název Vzpomínky z cest.

• Ve svém věku se loni v létě pustil do realizace velké nástěnné malby 3,5 metru široké, velké lunety v Podivíně. Téměř dva měsíce pracoval na lešení.

• Přes mnohé zdravotní potíže, které lidé okolo devadesátky běžně mají, se snaží být plný energie a optimismu.

Čtenáře provede jeho zážitky vlídný humor i romantika. „Všechno v životě jsou náhody. Když jsem se v Černém moři vynořil z vody, byla tam krásná dívka. Setkávali jsme se tam pak tři dny a dokonce chodili tančit. Ve Španělsku jsem zase přelézal plot, abych v pětatřiceti stupňovém vedru běžel sedm minut do kopce, musel jsme vidět, co je za ním. Byla tam ale jen pustina a další a další kopce v dáli. Čekal na mě autobus lidí, tak jsem zase běžel těch sedm minut zpátky,“ směje se nad zážitky z knihy.

Svými obrazy se prý snaží lidi utěšovat, vzbuzovat v nich krásu a úsměv. V ateliéru tráví i deset hodin denně a protože má rád lidi, cítí se v něm někdy osamocený. Což se nejvíce projevilo v době covidu. Teď se znovu těší na narozeninové setkání s přáteli i příznivci ve své Galerii 99 na Slovácké ulici. „Přijít může kdokoliv, pozvánky nerozesíláme. Na harmoniku přijde zahrát Milada Šubíková a nebude chybět tradiční svařák. Galerii otevřeme v úterý 10. ledna od dvou do pěti hodin odpoledne,“ pozval k společnému přípitku Antonín Vojtek.

S nadsázkou dodává, že se těší až mu bude 91 let. „Protože to se zase můžu vrátit k oblíbenému otáčení číslovek s věkem a bude mi zase devatenáct,“ vtipkuje malíř Antonín Vojtek.