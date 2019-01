VILÉMOVICE - Pokud chce člověk poznat práci speleologa, má jedinečnou šanci. Každý určitě neví, co takový jeskyňář pod zemským povrchem může najít nebo jak vypadá jeho práce. Svědectví o pobytu nadšenců pod zemí podává Speleomuzeum ve Vilémovicích.

Netopýr rezavý | Foto: DENÍK/archiv

„Jde například o různé pozůstatky po dřívějších badatelích. Našla se třeba potápěčská kukla,“ vypráví Zdeněk Hasmanda, který se o muzeum stará. Jinak lze v muzeu obdivovat různé minerály či paleontologické nálezy. „Máme tu hodně zbytků kostí medvědů,“ pokračuje Hasmanda.

Speleomuzeum našlo útočiště v budově obecního úřadu ve Vilémovicích. „Dříve vystavovali ve staré hospodě a potom jsme jim poskytli azyl tady u nás v podkroví,“ vysvětluje starosta Vilémovic František Kala.

Náčelníkovi obce se někdejší výstava jeskyňářů líbila a bylo mu líto, že po jejím skončení by exponáty už nebyly k vidění. „Když už tam speleologové tráví tolik času v blátě při práci a nasbírají tolik materiálu, byla by škoda jej skrýt před zraky lidí,“ dodává Kala.

Speleomuzeum je otevřeno o víkendu vždy od 10 do 16 hodin, přes týden po domluvě na čísle 605 073 878.