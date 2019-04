Sobotní program boskovické sokolovny? Koncert a festival

Boskovice – Návštěvníci boskovické sokolovny se mohou v sobotu těšit na vystoupení dvou kapel. Ghost of You a Guilty Echoes. Koncerty jsou součástí filmového festivalu Jeden svět. Ghost of You je mladá brněnská skupina, která se po vydání debutového alba stala jednou z nejskloňovanějších formací na české nezávislé scéně.

Hudební formace Ghost of You | Foto: archiv kapely

Jejich psychedelický pop si našel své publikum nejen u nás, ale i za hranicemi. „Guilty Echoes ve své hudbě snoubí postpunk s postupy noiserocku a nebojí se přitažlivé melodičnosti ani hlučných pasáží," stojí v pozvánce na koncert, který začíná v devět večer. Vstupné je osmdesát korun. Se vstupenkou na filmový festival pak 140 korun.

Autor: Jan Charvát