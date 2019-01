RH Faktor zve diváky na pódium

Blanensko – Zazpívají si v záři světel před zaplněnou boskovickou sokolovnou a v doprovodu živé kapely. Takovým zážitkem vyvrcholí soutěž RH Faktor. Nejlepší zpěváci v ní změří své hlasy příští rok již popáté. Děti a mladí od desíti do devatenácti let se mohou přihlásit ještě do tohoto pátku.

Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Parma

Pěvecká soutěž RH Faktor odstartovala v Boskovicích před pěti lety. „Tehdy vítězové soutěže reprezentovali město v polské Rawě, což je motivovalo. Letos a v příštím roce tuto cestu bohužel nepodniknou. Nejsou peníze. Přesto si mladí zazpívají se živou kapelou před zaplněnou sokolovnou. Užijí si profesionální zvuk, světla a kameru a hlavně uslyší verdikt porotců, se kterými si popovídají ještě po soutěži,“ sdělil jeden z pořadatelů Michal Pernica s tím, že porotci dají začínajícím slavíkům radu do budoucna. Do soutěže se hlásí každým rokem více lidí. Překračuje také hranice Blanenska. „Máme i přihlášky z Brna. Soutěž děti a mladé láká. Mnohé inspirují podobná pěvecká klání v televizi,“ dodal Pernica. S živou kapelou Zpěváci soutěží ve čtyřech kategoriích. Ty jsou rozlišené podle věku. Poslední kategorií jsou duety. Někteří šikovní soutěžící se mohou doprovázet na hudební nástroj sami a nebo si domluvit vlastního muzikanta. Většině ale hraje do noty živá kapela na místě. „S tou si soutěžící vyzkouší zpívat v den, který určí harmonogram. Dále pak na hlavní generálce v sokolovně. Kapela se navíc musí naučit jejich skladby,“ dodal Pernica. Podle něj mladí často holdují popu, někdy i rocku. Občas překvapí jazzem. Při letošním ročníku však porotu zarazily taneční písničky. „Mladí vybalili songy, které slyší na diskotékách. Ty nejsou o zpěvu, ale o tanci,“ vzpomněl pořadatel. Zájemci mohou posílat své přihlášky do pátku na mail: michalpernica83@gmail.com. Porota z nich pak vybere nejlepších osmnáct a dva náhradníky. Soutěž vyvrcholí vystoupením v sokolovně šestadvacátého dub­na.

Autor: Karolína Opatřilová